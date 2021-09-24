В Минобразования Коми назвали учениями снятое на видео задержание возле техникума

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми назвало плановыми учениями попавшее на видео задержание двух молодых людей на крыльце Сыктывкарского политехнического техникума. В роли условных злоумышленников выступили совершеннолетние студенты техникума, их участие было заранее согласовано, сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее в социальных сетях и региональных Telegram-каналах появилось видео задержания двух парней, стражи порядка надели на них наручники.

"Фрагмент видео, снятого на территории Сыктывкарского политехнического техникума, которое накануне было распространено в социальных сетях, отражает проведение плановой тренировки в учреждении 23 сентября 2021 года. Она проводилась на основании распоряжения директора Сыктывкарского политехнического техникума. Как было установлено, в ходе практической тренировки сотрудниками учреждения были задействованы средства тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова полиции). По поступившему в отдел вневедомственной охраны Сыктывкара сигналу тревожного сообщения прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудниками которой были приняты меры по задержанию условных злоумышленников", - пояснили ТАСС в Минобразования Коми.

По информации ведомства, ежегодно в сентябре-октябре во всех образовательных организациях Коми в целях восстановления навыков безопасного поведения проходят плановые учебные практические мероприятия. Они направлены на отработку действий персонала и обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, в том числе при пожаре и при возникновении обстоятельств криминального или террористического характера.

"В роли условных злоумышленников выступили совершеннолетние студенты техникума, учреждением было получено их согласие на участие в тренировке", - отметили в министерстве.