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В Дагестане дожди привели к разрушению дорог в нескольких горных районах

На некоторых участках транспортное сообщение прервано
© Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 24 сентября./ТАСС/. Ливневые дожди привели к разрушению участков нескольких дорог республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке Дагестана. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Министерства по транспорту и дорожного хозяйства региона.

"В результате продолжающихся проливных ливневых дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, размывов земляного полотна, подтоплением земляного полотна и проезжей части дорог, камнепадами", - говорится в сообщении регионального Минтранса.

Уточняется, что на некоторых участках транспортное сообщение прервано.

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