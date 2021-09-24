Спасатели назвали одну из причин ЧП с туристами на Эльбрусе

ТАСС, 24 сентября. Игнорирование прогнозов погоды стало одной из причин бедствия группы туристов и гидов при восхождении на Эльбрус 23 сентября, считает руководитель Северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.

"Игнорирование прогнозов погоды в данном случае - это уже однозначно. То есть люди понадеялись "на авось". Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

На Эльбрусе собраны все факторы риска, которые могут подстерегать восходителей, подчеркнул Ципковский. "Это и резкая смена погоды, технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. "Кроме того, на Эльбрусе как на спящем вулкане много мест, в которых выходит газ", - сказал он.

При восхождении на гору необходимо также учитывать состояние своего здоровья и ответственно относиться к выбору тех, с кем совершаешь восхождение, добавил руководитель спасотряда.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли.