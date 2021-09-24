Число ДТП, совершенных пьяными водителями, снизилось в Москве с начала года на 18%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Число аварий с участием выпивших водителей сократилось в Москве почти на 18% за восемь месяцев года и составило 256, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Состояние аварийности в столице по итогам восьми месяцев 2021 года показало, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 17,9%. С начала текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции зарегистрировано 256 таких дорожно-транспортных происшествий. При этом количество погибших и раненых людей сократилось на 39,2% и 14,7% соответственно", - говорится в сообщении.

За этот срок за пьяное вождение были привлечены к ответственности почти 8,2 тыс. водителей. Из них около 8 тыс. отказались проходить медосвидетельствование.

В ведомстве снижение аварийности связывают с превентивными мерами со стороны ДПС, такими как регулярные профилактические рейды.