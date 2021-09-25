Fox: военнослужащая США подверглась атаке афганских беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Несколько афганских беженцев совершили нападение на женщину на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По его сведениям, инцидент произошел 19 сентября, когда небольшая группа прибывших из Афганистана мужчин атаковала военнослужащую. Разбирательство ведет Федеральное бюро расследований. "Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела", - цитирует телеканал представителя спецслужбы Дженетт Харпер.

Как отметило командование объекта, "на базе Форт-Блисс вводятся дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимной поддержки", когда как минимум два человека находятся в постоянном визуальном контакте.

Информации о состоянии подвергшейся нападению военнослужащей, а также личностях подозреваемых пока нет.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 17 августа в США были эвакуированы более 60 тыс. афганцев. Представители американской администрации ранее заявили, что намерены принять около 95 тыс. граждан Афганистана. На эти нужды у Конгресса запросили около $6,4 млрд.