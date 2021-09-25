В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

ТАСС, 25 сентября. Взрыв бытового газа произошел утром в субботу в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме в Свердловской области. В результате происшествия один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Утром 25 сентября в пожарно-спасательную службу поступила информация о хлопке бытового газа в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в городе Верхней Пышме. <…> Имеется информация об одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. Прибыв на место происшествия, пожарные не обнаружили возгорания. В результате инцидента произошло обрушение межквартирных перегородок, при этом несущие конструкции здания повреждены не были.

После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы.