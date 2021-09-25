Уровень воды резко поднялся в реке Буу в Сочи на фоне залпового ливня

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Вода резко прибыла в реке Буу в Лазаревском районе Сочи из-за сильного ливня, из-за чего подтопило несколько участков. Также поднимается уровень воды в реке Лоо, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"Сегодня утром из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. Вода затопила участок федеральной трассы А-147 в районе поселка Вардане, для обеспечения безопасности движение в оба направления перекрыто. В зоне подтопления оказалась улица Фруктовая. Также поднимается уровень реки Лоо", - говорится в сообщении.

Опасные явления, по данным администрации, зафиксировали только в Лооском сельском округе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, он работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. По данным Упрдор "Черноморье", из-за ливней частично подтопило трассу Джубга - Сочи, движение перекрыли в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу. По данным из соцсетей, автомобили на затопленном участке дороги частично уходили под воду.

Для оперативного реагирования, уточнили в администрации, все городские службы перевели в круглосуточный режим работы.

Как передает корреспондент ТАСС, в Сочи идет дождь, но существенных последствий на улицах Адлерского и Центрального районов пока нет. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор АНО "Росгонки" Андрей Титов, дренажные системы на "Сочи-Автодроме" работают в усиленном режиме, и вода не будет долго застаиваться на трассе, где сейчас проходят гонки ВТБ Гран-при России "Формула-1".

О ситуации

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами, 25 сентября прогноз оправдался. На время действия предупреждения закроют пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.