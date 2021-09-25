В Сочи восстановили прерванное подтоплением движение по трассе в Абхазию

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, ограниченное в субботу утром из-за затопления проезжей части в Сочи, восстановили. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Движение на трассе Джубга - Сочи А-147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято", - говорится в сообщении.

Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала. Также на выезде из поселка Кудепста на улице Ленина упало дерево. Движение на участке затруднено, оперативные службы уже приступили к его распилу и вывозу.

"Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий в городе работает муниципальный оперативный штаб. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений", - отметили в пресс-службе.

По данным краснодарского Гидрометцентра, на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение, связанное с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений. На Черноморском побережье возможно формирование смерчей. В Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема.