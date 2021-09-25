Все объекты Сочинского нацпарка временно закрыли из-за непогоды

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Все объекты Сочинского национального парка закрыли для посещения туристов из-за ухудшения погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе нацпарка.

"В связи с ухудшением погодных условий, грозовым ливнем, порывами ветра и подъемом уровня воды в реках, на основании штормового предупреждения, во избежание несчастных случаев, сегодня, 25 сентября 2021 года, недоступны для посещения все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Сочинского национального парка", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что объекты Сочинского национального парка будут закрыты до улучшения погодных условий.

Остальные соцобъекты города-курорта продолжают работу. В частности, в Скайпарке ТАСС сообщили, что на аттракционах в течение дня могут быть ограничения из-за дождя и тумана. Отдыхающим рекомендуется брать с собой дождевики. Не приостановили и работу старейшего на Черноморском побережье парка "Южные культуры". Однако желающих гулять по нему очень мало, уточнили ТАСС в пресс-службе Кавказского заповедника.

Ранее сообщалось, что первые многодневные маршруты Кавказского государственного природного биосферного заповедника в связи с ухудшением погодных условий закроют для посещения туристов с 4 октября. 23 сентября на высоте более 1,8 тыс. м образовался первый снежный покров. В горах по ночам стабильно фиксируются минусовые температуры, которые, вкупе с осадками, делают передвижение туристов по маршрутам небезопасным.

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами, в субботу прогноз оправдался. На время действия предупреждения будут закрыты пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.