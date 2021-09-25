Двое полицейских погибли в лобовом столкновении на ЦКАД в Подмосковье

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два сотрудника полиции погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"24 сентября в 00:15 на 310-м км ЦКАД автомобиль "Мерседес" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Рено". В результате ДТП погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

Проверка установила, что жертвами стали два сотрудника МВД по Москве и Московской области. "В момент происшествия полицейские были не при исполнении служебных обязанностей", - добавили в главке. По этому факту проводится проверка.