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Мужчина в Ленобласти сжег двух попугаев

Возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Ленинградской области поджег клетку с попугаями, птицы погибли. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"23 сентября в полицию Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября 2021 ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, супруги находятся в процессе расторжения брака. Во время очередной ссоры мужчина схватил жидкость для розжига, облил ей клетку с двумя попугаями и поджег. Обе птицы погибли. В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

По решению суда подозреваемого отправили под домашний арест. 

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