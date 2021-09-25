На Кубани из-за непогоды развернуто 80 ПВР вместимостью более 12 тыс. человек

ТАСС, 25 сентября. Восемьдесят пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. человек приведены в готовность в Краснодарском крае из-за сильных дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Организована работа оперативных групп органов местного самоуправления по контролю за обстановкой. В готовность приведены 80 пунктов временного размещения, вместимостью более 12 тыс. человек. Эвакуация не требуется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что десять муниципальных образований переведены в режим функционирования повышенной готовности. В целях безопасности приостановлены соревнования по парусной регате, на контроле находится обеспечение безопасности проведения соревнований чемпионата мира "Формула-1".

Контроль за ситуаций осуществляет оперативный штаб на базе ГУ МЧС России и в Сочи. Активная фаза действия циклона прогнозируется до 18:00 25 сентября. В настоящее время сильный дождь продолжается, он сопровождается ветром до 20 м/с, есть вероятность образования смерчей и риск обвалов.