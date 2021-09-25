Врачи рассказали о состоянии туриста, пострадавшего при восхождении на хребет в КЧР

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Жизни 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пострадавшего при восхождении на хребет Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкессии, ничего не угрожает. Об этом в субботу ТАСС сообщила начальник информационно-аналитического, статистического отдела Минздрава КЧР Альбина Токова.

"82-летний турист из Санкт-Петербурга в настоящее время госпитализирован в терапевтическое отделение Зеленчукской ЦРБ для наблюдения и поддерживающей терапии. Признаков угрозы здоровью и жизни нет", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели оказали помощь и передали медикам 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пострадал при восхождении на хребет Абишира-Ахуба. Турист не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России.