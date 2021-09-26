В Техасе задержали 14 мексиканских военных, случайно пересекших границу с США

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американские пограничники задержали 14 мексиканских военнослужащих за незаконное пересечение границы с Соединенными Штатами. Об этом пишет в субботу агентство Reuters.

Как сообщили агентству в Службе таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США, инцидент произошел около полуночи 25 сентября в районе Эль-Пасо (штат Техас). Согласно заявлению CBP, "две мексиканские военные машины пересекли границу и въехали на территорию США". Сотрудники погранслужбы США на несколько часов задержали 14 находившихся в автомобилях военнослужащих. По словам последних, границу они пересекли случайно и не осознавали, что находятся в США.

У одного из задержанных при себе было обнаружено небольшое количество марихуаны, предназначенной не для продажи, а для личного пользования. Он будет подвергнут административной ответственности. Reuters не уточняет, идет ли речь о штрафе или каких-либо иных мерах. Других инцидентов в ходе задержания не произошло, мексиканское военное руководство было поставлено в известность о случившемся.

Все 14 задержанных, их оружие и автомобили были возвращены в Мексику уже через несколько часов, отмечает Reuters.