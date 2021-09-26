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В Дагестане непогода нарушила сообщение в трех районах

Четыре района остаются без света

ТАСС, 26 сентября. Автомобильное сообщение нарушено сильными дождями в трех районах Дагестана, в четырех районах отключена электроэнергия. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящий момент без автомобильного сообщения остаются три района республики, без электроснабжения - четыре района", - сказали в пресс-службе.

В течение субботы рабочими группами республиканского ГУ МЧС России обследовано четыре района - Ботлихский, Цумадинский, Шамильский, Тляратинский. "По результатам обследования пострадавших частных домов и социально-значимых объектов не выявлено", - добавили в ведомстве, отметив, что проводится ликвидация последствий выпадения осадков.

Силы и средства к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия готовы. Всего от МЧС России привлекаются 248 человек личного состава и 65 единиц техники.

В Дагестане действует экстренное предупреждение о непогоде: в регионе продолжаются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, существует опасность схода селей.

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