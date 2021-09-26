DPA: в Германии два человека погибли в результате крушения гироплана

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате падения гироплана к западу от небольшого города Буцбах (федеральная земля Гессен). Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, катастрофа произошла в субботу во второй половине дня в районе Веттерау между городом Буцбах и аэродромом. На борту находились двое мужчин 39 и 47 лет. Оба жители федеральной земли Баден-Вюртемберг. Причина произошедшего пока не установлена. Ведется расследование.