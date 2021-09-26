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DPA: в Германии два человека погибли в результате крушения гироплана

По данным агентства, катастрофа произошла в районе Веттерау между городом Буцбах и аэродромом

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате падения гироплана к западу от небольшого города Буцбах (федеральная земля Гессен). Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, катастрофа произошла в субботу во второй половине дня в районе Веттерау между городом Буцбах и аэродромом. На борту находились двое мужчин 39 и 47 лет. Оба жители федеральной земли Баден-Вюртемберг. Причина произошедшего пока не установлена. Ведется расследование.

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