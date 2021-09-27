Суд в ХМАО заблокировал сайты с информацией о продаже справок о вакцинации от ковида

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать два сайта, на которых содержалась информация о продаже поддельных медицинских справок, в том числе о прививках от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Югорская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, содержащие информацию о продаже различных медицинских справок, в том числе о прививке от новой коронавирусной инфекции, без прохождения соответствующих медицинских осмотров", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, было выявлено два сайта, доступ на них являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и воспользоваться указанной информацией мог любой пользователь. Для ограничения доступа к данным ресурсам межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован. В пресс-службе прокуратуры добавили, что за подделку официального документа, его изготовление, сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.