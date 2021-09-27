Уголовное дело возбудили после отравления детей в бассейне в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили из-за отравления детей в бассейне в Таганроге. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ростовской области.

"Следственным отделом по г. Таганрогу следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 сентября 2021 года после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у шестерых несовершеннолетних резко ухудшилось самочувствие. Детей доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора, где им оказали медицинскую помощь.

После осмотра четырех несовершеннолетних отпустили домой, двух госпитализировали в педиатрическое отделение больницы.

"Следователями и криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, в ходе которого с участием специалистов Роспотребнадзора изъяты пробы воздуха и воды, произведены смывы с поверхности различных участков помещения для проведения экспертных исследований. Также изъяты документы, относящиеся к деятельности культурно-оздоровительного комплекса", - добавили в пресс-службе, отметив, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты Роспотребнадзора установили, что концентрация хлора в аквапарке в Таганроге Ростовской области, где пострадали шестеро детей, в 1,6 раза превышает норму.