Суд в Приморье ужесточил наказание водителю грузовика, под которым рухнул мост

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Приморский краевой суд ужесточил наказание водителю большегрузного автомобиля, который признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух людей, сообщает в понедельник прокуратура региона. Вместо условного срока водитель получил реальное лишение свободы на срок четыре года.

В июле 2021 года Михайловский районный суд в Приморье изменил наказание водителю грузовика, осужденному ранее за нарушение ПДД, повлекшее обрушение моста через реку Осиновка и гибель двух человек. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор был обжалован в краевом суде прокуратурой как слишком мягкий.

"В Приморье ужесточен приговор в отношении водителя большегруза, по вине которого погибла девушка и ее малолетний ребенок. Приморский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора и исключил из приговора указание на применение ст. 73 УК РФ, постановив отбывать наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Доводы апелляционной жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, в октябре 2018 года водитель грузовика двигался со стороны села Михайловка в направлении Осиновки, достоверно зная, что грузовик перевозит не менее 53 тонн свежего картофеля. Водитель пренебрег запрещающим знаком, ограничивающим максимально разрешенную массу 20 тоннами, установленным перед въездом на автомобильный мост через реку Осиновку. Когда автомобиль начал проезд по мосту, произошло его обрушение, из-за чего грузовик откатился назад по полотну и столкнулся с ехавшим позади автомобилем Mazda Demio. В легковом автомобиле помимо женщины-водителя находилась ее дочь 2015 года рождения. В результате столкновения легковой автомобиль оказался зажатым между опорой моста и автопоездом, женщина и ребенок погибли на месте происшествия.