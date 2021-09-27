В институте МЧС предупредили о сильном тайфуне на морях Дальнего Востока в начале октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сильные волны в Японском, Охотском и Беринговом морях во время прохождения тайфуна в начале октября могут привести к авариям и повреждениям судов. Об этом в понедельник предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

"С 1 по 4 октября в связи с прохождением тайфуна над акваториями Японского, Охотского и Берингова морей прогнозируется усиление волнения моря с высотой волны до восьми метров, - сказал он. - Это может привести к чрезвычайным ситуациям и происшествиям, связанным с авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства".

По словам Бедило, для предупреждения инцидентов и происшествий на море Росморречфлоту рекомендуется обеспечить своевременное доведение прогнозов параметров ветрового волнения до капитанов судов.

Кроме того, ученые ВНИИ ГОЧС предупреждают, что из-за сильного тумана, вызванного обширными атмосферными фронтами, есть риски нарушения авиасообщения в Удмуртии, Татарстане, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Кировской, Костромской и Вологодской областях. "Органам исполнительной власти указанных субъектов рекомендовано, используя информацию Росгидромета об изменениях метеорологической обстановки, информировать население о транспортных рисках, связанных с опасными и неблагоприятными явлениями погоды", - добавили в институте.