Мосгорсуд оставил Виктора Батурина в СИЗО до декабря

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 1 декабря срока ареста бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба защиты Батурина оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Ранее Басманный суд Москвы продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

По словам его адвоката Татьяны Тоновой, Батурин "обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в арбитражный суд двух исковых заявлений". Свою вину он отрицает. Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина - брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к 7 годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.