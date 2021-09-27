В четырех районах Дагестана из-за непогоды объявили режим ЧС

МАХАЧКАЛА, 27 сентября./ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявили в четырех районах Дагестана, сообщило в понедельник республиканское министерство энергетики и ЖКХ.

"В четырех районах республики введен режим ЧС в связи сложившейся ситуацией из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим ЧС объявили в Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском районах и на территории Бежтинского участка.

"Разработан план аварийно-восстановительных работ. К исходу 28 сентября ожидается восстановление энергоснабжения в указанных районах", - добавили в Минэнерго региона. Ранее сообщалось, что из-за ливней в четырех районах Дагестана нарушено энергоснабжение.