{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В четырех районах Дагестана из-за непогоды объявили режим ЧС

Из-за ливней в населенных пунктах нарушено энергоснабжение

МАХАЧКАЛА, 27 сентября./ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявили в четырех районах Дагестана, сообщило в понедельник республиканское министерство энергетики и ЖКХ.

"В четырех районах республики введен режим ЧС в связи сложившейся ситуацией из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим ЧС объявили в Цумадинском, Цунтинском, Тляратинском районах и на территории Бежтинского участка.

"Разработан план аварийно-восстановительных работ. К исходу 28 сентября ожидается восстановление энергоснабжения в указанных районах", - добавили в Минэнерго региона. Ранее сообщалось, что из-за ливней в четырех районах Дагестана нарушено энергоснабжение.

Теги
РоссияДагестан
Электричество отключилось на станции Ростокино Ярославского направления МЖД
На движение поездов Ярославского направления ситуация не повлияла
Читать полностью