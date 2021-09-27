Суд арестовал на 11 суток третьего парашютиста, спрыгнувшего с высотки в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток парашютиста, который спрыгнул с высотки на Ленинском проспекте в Москве и приземлился на газон. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"27 сентября Гагаринским районным судом Москвы вынесено постановление о признании Ханова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") с назначением административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток", - сказала пресс-секретарь суда.

Ранее еще двое нарушителей были задержаны, на них составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1. ст. 20.1 КоАП), 24 сентября Гагаринским судом Москвы они были арестованы на 11 суток.

На прошлой неделе пятеро человек проехали на автомобиле на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте. Затем они поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютами. Приземлившись на газон, как уточнили в полиции, они собрали снаряжение и скрылись. В настоящее время еще двое нарушителей разыскиваются.