В Дагестане шестерых директоров центров социального обслуживания обвинили в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинения шести директорам центров социального обслуживания населения в Дагестане за участие в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Они проходят по уголовному делу экс-министра труда региона Расула Ибрагимова, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Следственного управления СК по республике.

"Шестерым директорам центров социального обслуживания населения предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Они проходят по уголовному делу экс-министра труда региона Расула Ибрагимова", - сказали в пресс-службе СК по региону.

Ибрагимова задержали 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги предназначались для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.