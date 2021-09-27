Нарушенное непогодой энергоснабжение трех горных районов Дагестана восстановлено

МАХАЧКАЛА, 27 сентября./ТАСС/. Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение части потребителей трёх районов Дагестана. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в "Россети Северный Кавказ".

Ранее сообщалось, что более 35 тыс. потребителей остаются без электричества в трех горных районах Дагестана

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" -"Дагэнерго" завершили аварийно-восстановительные мероприятия на энергообъекте, работа которого была нарушена из-за схода селевого потока в Дагестане. Энергоснабжение полностью восстановлено в трех горных районах Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 25 специалистов компании работали в сложных условиях практически в круглосуточном режиме, чтобы восстановить энергоснабжение оставшихся без света из-за стихии части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов.