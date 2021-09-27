В Египте троих исламистов приговорили к смертной казни за убийство полицейского

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Суд Египта приговорил к смертной казни трех сторонников запрещенной в стране и признанной террористической ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) за убийство полицейского. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Akhbar el-Yom.

События, которое рассматривали судебные органы, произошли в марте 2015 года в городе Эль-Мансура (провинция Дакахлия в 120 км севернее Каира). Тогда, как установило следствие, группа вооруженных исламистов открыла огонь по возвращавшемуся со службы на Северном Синае сержанту полиции и встречавшему его родственнику, которые погибли на месте. В общей сложности преступники произвели более 100 выстрелов в своих жертв, ранив еще несколько оказавшихся поблизости местных жителей.

Всего по делу проходили 19 человек, из которых семеро до сих находятся в розыске. Девять подсудимых были приговорены рассматривавшим дело уголовным судом Эль-Мансуры к пожизненному заключению (25 лет в Египте), один - к 10 годам тюрьмы, а шестеро оправданы.

В последние годы египетские суды вынесли десятки смертных приговоров в отношении как лидеров и сторонников "братьев", так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинствующих ячеек, а также террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.