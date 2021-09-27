Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали вечером 27 сентября в Новолакском районе Дагестана. Информация о пострадавших и разрушениях от населения не поступала, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 20:26 в районе населенного пункта Тухчар Новолакского района произошло сейсмособытие магнитудой 3,4 на глубине 10 км. Жалоб и звонков от населения не поступало", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на поверхности земли толчки не ощущались.