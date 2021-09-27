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Фельдшер и водитель пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

По предварительной информации, скорая двигалась со специальными звуковыми сигналами

ТАСС, 27 сентября. Столкновение автомобиля скорой помощи с иномаркой, в результате которого пострадали два человека, произошло в Рязани. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Рязани на пересечении улиц Есенина и Горького произошло столкновение автомобиля Skoda и скорой помощи. В результате случившегося пострадали два человека - водитель и фельдшер скорой", - сообщил собеседник агентства.

В полиции уточнили, что скорая, по предварительной информации, двигалась со специальными звуковыми сигналами. По факту ДТП проводится проверка.

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