Фельдшер и водитель пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

ТАСС, 27 сентября. Столкновение автомобиля скорой помощи с иномаркой, в результате которого пострадали два человека, произошло в Рязани. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Рязани на пересечении улиц Есенина и Горького произошло столкновение автомобиля Skoda и скорой помощи. В результате случившегося пострадали два человека - водитель и фельдшер скорой", - сообщил собеседник агентства.

В полиции уточнили, что скорая, по предварительной информации, двигалась со специальными звуковыми сигналами. По факту ДТП проводится проверка.