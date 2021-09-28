В Приамурье экс-чиновник передаст в доход государства имущество на 100 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Суд по результатам рассмотрения иска прокуратуры Амурской области обязал бывшего замглавы администрации города Свободный передать в доход государства имущество на 100 млн рублей, сообщается во вторник на сайте прокуратуры области.

"Свободненский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Амурской области об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя главы администрации города Свободного, находящегося у него и иных лиц, в том числе денежного эквивалента такого имущества и незаконного дохода от использования указанного имущества на сумму около 100 млн рублей, в отношении которого сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы, отсутствуют", - говорится в сообщении.

Чиновник получал доход за счет муниципальной собственности Свободного - обнаружены квартиры, офисное здание, земельные участки, зарегистрированные на иных лиц. "В настоящее время бывший чиновник, к которому предъявлялся иск, также является фигурантом по уголовному делу о коррупционных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Дача взятки", "Мошенничество в особо крупном размере"), возбужденному по материалам УФСБ России по Амурской области, находящемся на рассмотрении в Свободненском городском суде", - отметили в ведомстве.