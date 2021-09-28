После взрыва газа в Махачкале двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Два человека, пострадавшие в результате взрыва газа в частном жилом доме в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Минздраве Дагестана.

"В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых [находятся] в тяжелом состоянии, они в реанимации. Самая старшая девочка (14 лет) - в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет. Еще двое детей [находятся в состоянии] средней тяжести", - отметил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале.

Сообщение о взрыве газа в частном жилом доме в Махачкале поступило в 04:30. После взрыва возгорания не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. Устанавливается причина ЧП.