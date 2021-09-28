В Москве начали проверку после "минирования" здания мэрии с требованием $3 млн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку по факту "минирования" здания мэрии с требованием $3 млн. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение по электронной почте о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии Москвы на Тверской улице. "В письме также было требование заплатить $3 млн", - добавил собеседник агентства.

Кинологи проверили территорию и помещения мэрии, не обнаружив взрывных устройств. "По данному факту полицией проводится проверка", - добавил источник.