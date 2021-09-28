Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в частном доме в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Трое пострадавших в результате взрыва газа в частном жилом доме в Махачкале находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Среди них - 14-летняя девочка. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии после инцидента находились два человека.

"В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них - трое детей. Двое взрослых и 14- летняя девочка находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации. Еще двое детей [находятся в состоянии] средней тяжести", - отметил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие находятся в ожоговом центре Республиканской клинической больницы в Махачкале.

Сообщение о взрыве газа в частном жилом доме в Махачкале поступило в 04:30. После взрыва возгорания не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. Прокуратура начала проверку.