Лава от извергающегося вулкана на Пальме разрушила около 600 зданий

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) уже уничтожили почти 600 зданий. Об этом сообщил во вторник в Twitter Вулканологический институт Канарских островов.

"589 зданий уничтожено, 258 га покрыто лавовыми потоками, 21 км дорог разрушено", - отмечается в публикации.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.

Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. В настоящий момент лава находится на расстоянии от 800 до 1 000 метров от побережья.

На кадрах, которые показывают местные телеканалы, можно увидеть как лавовые потоки медленно продвигаются в сторону океана, сметая все на своем пути. Из кратера вулкана поднимается большой столб дыма. Хотя все аэропорты на Канарских островах сейчас работают, ранее авиакомпания Binter Canarias приостановила полеты на Пальму.