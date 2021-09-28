В Северной Осетии обнаружили склад с контрафактными сигаретами

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Склад с контрафактными сигаретами на сумму свыше 50 млн рублей обнаружила полиция Северной Осетии, сообщается на сайте "МВД медиа".

При проведении спецоперации задержан 30-летний житель Пригородного района республики, который незаконно приобрел, перевез и хранил нелегальную табачную продукцию с целью дальнейшей перепродажи в регионе.

"В ходе обыска в арендованном им помещении, расположенном в селении Ногир, сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружено и изъято более 500 тысяч пачек сигарет, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки, предусмотренные законодательством РФ. Согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по РСО-Алания общая стоимость изъятого превышает 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.