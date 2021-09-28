Экс-главу "Штабов Навального" Леонида Волкова объявили в розыск

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леонид Волков объявлен в розыск после возбуждения в его отношении уголовных дел. Это следует из данных базы МВД РФ о разыскиваемых лицах.

"Волков Леонид, 10.11.1980 года рождения, уроженец Екатеринбурга, объявлен в розыск по статье УК", - говорится в базе. Другие детали не уточняются.

29 января Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. 10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал его. В СК тогда сообщили, что Волков был объявлен в межгосударственный розыск. По данным следствия, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Межгосударственный розыск осуществляется только на территории стран - участниц СНГ в целях задержания, ареста и экстрадиции. Волков, по некоторым данным, живет в Германии.

Во вторник стало известно, что в отношении Волкова возбуждено еще одно уголовное дело - о создании эстремистской организации. По нему также проходит Алексей Навальный.