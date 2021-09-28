Владимирский омбудсмен не нашла нарушений в ИВС, где содержат фанатов "Шинника"

ВЛАДИМИР, 28 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова не выявила нарушений в условиях содержания болельщиков футбольного клуба "Шинник" из Ярославля, арестованных во Владимире за нарушение общественного порядка перед матчем в воскресенье. Всего, по словам омбудсмена, полиция доставила в отделения около 100 человек, в том числе шестерых несовершеннолетних. Было составлено 43 административных протокола, сообщила ТАСС во вторник Романова.

В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором перед стадионом во Владимире прибывших на матч 26 сентября болельщиков из Ярославля задержала полиция. Руководство владимирского клуба "Торпедо" опровергло причастность к инциденту, в полиции подробности произошедшего не сообщаются. Во вторник ИВС, где содержатся болельщики, посетила уполномоченный по правам человека во Владимирской области.

"Они (арестованные - прим. ТАСС) все находятся в спецучреждении полиции. Вся медицинская помощь, которая должна была быть им оказана в экстренном порядке, она оказана. Травмы они получили не в результате задержания, а до этого, об этом они сами заявили. Один поскользнулся на мокром асфальте, когда выходил из автобуса, второй уже приехал с травмой во Владимир - им делают перевязки, сделали рентген, определили, что у одного из них перелом, дают обезболивающие. Все остальные здоровы, жалоб не поступало", - сказала Романова.

Как уточнила омбудсмен, с просьбой посетить фанатов в изоляторе к ней обратился уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Как сообщалось ранее, 27-28 сентября в районных судах Владимира рассматривались материалы в отношении задержанных болельщиков ярославской команды. Большинство из них получили административные аресты на срок от 2 до 5 суток.