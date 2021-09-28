Суд арестовал имущество главврача клиники "Медицина 24/7" по делу о смерти пациентки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал имущество находящегося в Турции главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по уголовному делу о смерти пациентки. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В целях обеспечения гражданских исков потерпевших наложен арест на имущество Олега Серебрянского и ООО "Медицина 24/7", - сказала Петренко. - В связи с тем, что Серебрянский находится на территории Турецкой Республики, он объявлен в международный розыск. Обвинение ему предъявлено заочно, а также заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведующему отделением анестезиологии и реанимации клиники Руслану Павлову и врачу-реаниматологу медучреждения Павлу Наумову, которые были ранее арестованы. Следствием установлено, что в июле 2019 года фигуранты, не имея врачей и оборудования для оказания специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, госпитализировали пациентку с диагнозом "острый инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая недостаточность". "Затем вместо экстренного перевода в сосудистый центр для операции женщина была оставлена более чем на сутки в клинике без специализированного лечения, что создало реальную угрозу ее жизни и здоровью", - пояснила Петренко. После несвоевременного перевода ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова пациентка умерла.

Жалобы Бастрыкину

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу в отношении клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки. Дело было передано в центральный аппарат ведомства. На прием к главе СК обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в этой клинике. Бастрыкин заверил потерпевших, что при наличии оснований действия сотрудников клиники дополнительно будут квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ, а виновных привлекут к ответственности.

Арбитражный суд Москвы 4 июня по просьбе столичного управления Росздравнадзора приостановил на 90 суток деятельность клиники, в которой позднее прошли обыски и выемка необходимых для расследования уголовного дела документов. Однако уже в конце августа арбитраж дал клинике разрешение на продолжение деятельности.