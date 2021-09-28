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Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону

В результате ДТП пострадал один человек
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло во вторник на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"В 11:30 мск в полицию поступило сообщение о том, что на 1029-м км автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе произошло столкновение восьми транспортных средств. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля DAF допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Mitsubishi, а также с микроавтобусом "Газель". Далее произошло столкновение с автомобилями MAN, Hyundai и тремя "Камазами". В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mitsubishi.

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