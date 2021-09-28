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Пожарные проверяют информацию о возгорании в здании приемной Госдумы и Совфеда в Москве

В экстренных службах сообщили, что источник дыма пока не нашли

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сообщение о возгорании в здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой улице в Москве проверяют пожарные. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании в доме 7 по Моховой улице. На месте работают пожарные, из вытяжки виден слабый дым", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарные проверяют подвал здания. Источник дыма пока не найден. Пожарная сигнализация не зафиксировала возгорание.

По данным из открытых источников, в здании кроме коммерческих фирм находятся приемные Совета Федерации и Госдумы.

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