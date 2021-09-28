Движение транспорта по улице Маросейке в Москве затруднено из-за ДТП с участием пешехода

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дорожная авария с участием пешехода произошла на улице Маросейке в Москве, движение затруднено в районе аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице Маросейке в районе д. 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение осуществляется по одной из двух полос.