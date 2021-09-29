Патрушев заявил, что смертность от ДТП на Дальнем Востоке по-прежнему остается высокой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Меры, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий на Дальнем Востоке, приносят результаты, однако смертность на дорогах здесь по-прежнему остается высокой, поэтому работа в этом направлении не должна останавливаться, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Важным итогом реализации наших поручений по повышению безопасности дорожного движения в Дальневосточном федеральном округе стало сокращение в 2020 году на 11% количества дорожно-транспортных происшествий и почти на столько же - погибших в них людей", - сказал Патрушев в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ДФО.

По его словам, улучшению статистики способствовали выявление в регионах Дальнего Востока опасных участков дорог, приведение их в нормативное состояние, а также усиление контроля за содержанием улично-дорожной сети; увеличение плотности нарядов дорожно-патрульной службы, дооснащение их новыми патрульными автомобилями; развитие системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; закрепление за медицинскими учреждениями автодорог, установление схем маршрутизации при оказании медицинской помощи, что позволило значительно снизить время прибытия бригад скорой помощи к месту ДТП.

Кроме того, в округе активизировали профилактическую работу, создали 118 центров по обучению детей правилам дорожного движения, в семи регионах ДФО заработали передвижные комплексы "Лаборатория безопасности", отметил Патрушев. "Однако несмотря на наблюдаемое снижение показателя смертности на дорогах, ее уровень на территории Дальнего Востока остается высоким - 13 человек на 100 тыс. населения, что на четверть выше показателя, установленного в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - констатировал Патрушев.

Высокими остаются и показатели аварийности из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, добавил он.

"Поэтому руководству регионов совместно с правоохранительными органами надо продолжить добиваться снижения смертности на дорогах, устранять причины и условия возникновения ДТП, усилить профилактическую работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, а также организовать развертывание центров автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения "Паутина", - сказал Патрушев.