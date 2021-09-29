Отравление стало причиной массовой гибели птиц в районе Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Отравление фосфорно-органическими соединениями стало причиной массовой гибели птиц в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщил в среду ТАСС по итогам проведенной экспертизы глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.

23 сентября в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц. Некоторые лежат на земле, другие с трудом передвигаются. Отмечается, что погибли более 200 птиц. Кандидат биологических наук, орнитолог Алексей Яновский предположил, что причиной массовой гибели птиц могло стать отравление химикатами на свалках и зерноотходах, отметив, что окончательно это должна установить экспертиза.

"Причина - отравление фосфорно-органическими соединениями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, места отравления были продезинфицированы, грачи же успешно улетели.