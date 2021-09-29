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В Москве полиция начала проверку после сообщения о "минировании" ресторанов "Тануки"

Во время проверки заведений кинологи подозрительных предметов не обнаружили

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после анонимного сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных во всех столичных ресторанах сети "Тануки". Кинологи подозрительных предметов не обнаружили, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне около 23:30 поступило сообщение о минировании ресторанов "Тануки" в Москве. Заведения проверены, но взрывных устройств не было обнаружено. Начата доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства.

В конце августа рестораны сети были "заминированы" таким же образом. Всего, согласно данным открытых источников, в Москве работает около 60 заведений "Тануки".

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