Под Астраханью пограничники освободили из сетей браконьеров 200 осетров и одного тюленя

АСТРАХАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Пограничники спасли более 200 особей краснокнижных рыб осетровых пород и одного каспийского тюленя из сетей, установленных браконьерами в северной части Каспийского моря. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"Экипаж пограничного катера "Мангуст" обнаружил в северной части Каспийского моря 30 сетей, выставленных для незаконного вылова осетровых, общей длиной около 1 км. В процессе выборки браконьерских орудий лова удалось освободить и вернуть в родную стихию свыше 200 рыб осетровых видов и одного каспийского тюленя, занесенного в 2020 году в Красную книгу России и имеющего статус редкого вида с естественной невысокой численностью", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в ходе рейдов по основным рыбоходным каналам пограничники вытащили из воды 1 700 сетей длиной более 68 км, а также свыше 600 снастей с 75 тыс. крючьев, выставленных браконьерами. В море возвращено около тысячи экземпляров рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу РФ, и почти 50 тыс. экземпляров рыб частиковых видов, уточнили в пресс-службе.