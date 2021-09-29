Полиция в Екатеринбурге уже семь дней ищет пропавших 14-летних девочек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и волонтеры с 23 сентября ищут двух 14-летних девочек, которые пропали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по городу в среду.

"На розыск подростков ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга и волонтеры. Сотрудниками осуществляются разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о пропаже подростков.

Он уточнил, что поиски ведутся уже семь дней.