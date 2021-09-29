Осужденного в Адыгее подозревают в публичных призывах к экстремизму в колонии

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Управление ФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении осужденного, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в исправительной колонии №2, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Гражданин России, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Адыгее за убийство, решил заняться созданием религиозно-экстремистской ячейки. Он публично призывал членов мусульманской общины ИК-2 к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСИН. Управлением ФСБ по Адыгее в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", - говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств по этому уголовному делу, вскрытию новых эпизодов преступной деятельности фигуранта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, добавили в пресс-службе УФСБ по республике.