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СМИ: самолет United Airlines совершил экстренную посадку в Израиле

После взлета экипаж зафиксировал неисправность подкрылков самолета, отмечает газета The Jerusalem Post

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Самолет американской авиакомпании United Airlines со 169 пассажирами на борту совершил в среду экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что у самолета, следовавшего из Тель-Авива в Ньюарк (штат Нью-Джерси), после взлета была зафиксирована неисправность подкрылков, вследствие чего экипажем было принято решение о возвращении в Израиль.

Радиостанция Kan указывает, что в аэропорту Бен-Гурион на время экстренного приземления самолета объявлялось чрезвычайное положение. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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