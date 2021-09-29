Под Геленджиком взяли пробы морской воды на пляжах после инцидента с пловцами

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб морской воды в рекреационных зонах под Геленджиком на предмет содержания нефтепродуктов после инцидента с участниками массового заплыва, которые якобы испачкались мазутом в море в районе поселка Кабардинка, сообщили ТАСС в среду в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В понедельник в социальных сетях начало распространяться сообщение о том, что во время заплыва в Черном море в поселке Кабардинка (входит в муниципальное образование город Геленджик) участники испачкались в мазуте, проплыв через пятно. В частности, на видеозаписи, которая приложена к постам в соцсетях, видно, что лица и волосы участников мероприятия загрязнены.

"Роспотребнадзор берет пробы в зоне рекреации, взяли [пробы] на показатели нефтепродуктов, пробы в работе", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что спортсмены находились на удалении около 2 км от берега. Эта зона не относится к компетенции Роспотребнадзора.

Ранее Новороссийская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в Черном море в районе поселка Кабардинка Краснодарского края.