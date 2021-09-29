Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-начальника управления строительства Мордовии

ТАСС, 29 сентября. Суд приговорил бывшего начальника управления капитального строительства Республики Мордовия к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере почти 10 млн рублей по делу о взятке, сообщили в среду на сайте СК РФ.

"Вынесен приговор бывшему начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 9 млн 825 тыс. рублей. В отношении него отменена подписка о невыезде и надлежащем поведении, он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2010 году начальник ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" получил от директора строительной организации взятку в виде стройматериалов на общую сумму более 500 тыс. рублей, а взамен обещал принят и оплатить работы по госконтрактам, не предъявлять претензии по взысканию неустойки, а также лоббировать интересы компании при заключении контрактов. Также в 2013-2014 годах он получил от директора этой же организации взятку в виде строительных материалов и сантехники на сумму более 1 млн рублей и взятку в виде комплектов мебели стоимостью более 1 млн 400 тыс. рублей.

Фигурант дела признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.