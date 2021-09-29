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В Израиле пять человек, включая трех детей, погибли в ДТП с автобусом

Еще более тридцати пострадали

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще более тридцати получили ранения в среду в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере Израиля. Об этом сообщает радио Kan.

По его информации, погибли мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей, а также водитель автобуса. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, указывает Kan.

Радиостанция сообщает, что в результате аварии автобус перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. В эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты медицинской службы и армии Израиля, указывает Kan.

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